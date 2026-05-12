Servizi ai disabili il Comune difende le nuove soglie Isee | Riduzione della quota per 260 persone su 405

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Forlì ha diffuso una nota per chiarire le modifiche alle soglie Isee applicate ai servizi per persone con disabilità adulte, dopo le proteste e le critiche sollevate in sede politica e pubblica. Secondo l’amministrazione, circa 260 delle 405 persone coinvolte beneficeranno di una riduzione della quota di partecipazione ai costi, a seguito delle nuove soglie introdotte. La questione ha suscitato un dibattito tra associazioni e cittadini interessati.

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Dopo l'ondata di proteste, anche a livello politico, successive alla presentazione in commissione consigliare delle nuove soglie di reddito per la compartecipazione ai costi dei servizi destinati ai disabili adulti, il Comune di Forlì interviene per spiegare il provvedimento, con una nota.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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