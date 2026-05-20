Serie B semifinale playoff | oggi Palermo-Catanzaro – Diretta
Oggi si gioca la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. L'incontro si svolge allo stadio di Palermo e viene trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. La partita rappresenta il penultimo passaggio prima della promozione in Serie A, con le due squadre che si sfidano per ottenere l'accesso alla finale. La sfida si svolge nel giorno di mercoledì 20 maggio.
(Adnkronos) – Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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