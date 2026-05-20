Serie B semifinale playoff | oggi Palermo-Catanzaro – Diretta

Oggi si gioca la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. L'incontro si svolge allo stadio di Palermo e viene trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. La partita rappresenta il penultimo passaggio prima della promozione in Serie A, con le due squadre che si sfidano per ottenere l'accesso alla finale. La sfida si svolge nel giorno di mercoledì 20 maggio.

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