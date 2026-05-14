Catanzaro vs Palermo andata semifinale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella semifinale di andata dei playoff di Serie B 20252026 si sfidano due squadre che cercano di raggiungere la promozione in Serie A. La partita vede in campo una formazione che non torna in massima serie da nove stagioni e un'altra che non vi torna da 43. La sfida si svolge a Catanzaro, e sono state annunciate le probabili formazioni. La partita sarà trasmessa su alcuni canali televisivi e piattaforme online.

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Gara valida per la semifinale di andata dei playoff Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che sognano il palcoscenico della A da tanto tempo: i rosaneri mancano da nove stagioni, i calabresi addirittura da 43. Catanzaro vs Palermo si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Ceravolo CATANZARO VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci dal netto 3-0 rifilato all’Avellino nei quarti di finale dei playoff di Serie B. La squadra di Aquilani vuole coronorare il sogno di ritornare in A dopo 43 lunghissimi anni, ma per farlo dovrà innanzitutto superare un ostacolo duro come il Palermo. I rosanero fanno il loro esordio in questi playoff, grazie al quarto posto in classifica al termine della stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Palermo, andata semifinale playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palermo vs Catanzaro, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Catanzaro-Avellino, preliminare playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Palermo-Catanzaro semifinale playoff per la Serie A: il calendario completo delle sfide; Il tabellone dei playoff di Serie B: definite le semifinali; Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Serie B: la Juve Stabia di Abate espugna Modena con Zeroli all’86’, il Catanzaro travolge l’Avellino 3-0. Semifinali: Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro, Aquilani sfida Inzaghi. #Playoff #SerieB per terza promozione in #SerieA Si comincia martedì con due gare a eliminazione diretta Alle 18:45 #Modena- #JuveStabia Alle 21:00 #Catanzaro- #Avellino Le vincenti affronteranno, rispettivamente, #Monza e #Palermo legab.it/seriebkt x.com Catanzaro-Palermo, via alla prevendita playoff: online serve la Fidelity cardPrelazione per gli abbonati fino a venerdì 15 maggio. Fidelity card obbligatoria solo per gli acquisti online ... catanzaroinforma.it Aperta prevendita Catanzaro-Palermo, fila al botteghino del CeravoloE’ partita oggi alle 15 la prevendita per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra US Catanzaro 1929 e Palermo FC, in programma domenica 17 maggio alle ore 20 allo stadio Stadio Nicola Ceravo ... catanzaroinforma.it