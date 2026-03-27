Niang schiaccia in testa a Nebo | Milano-Virtus Bologna 103-87 highlights Eurolega
Durante una partita di Eurolega, l’Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 103-87 al Forum. Niang è stato protagonista, segnando in modo decisivo contro Nebo. La vittoria permette all’Olimpia di mantenere speranze di qualificazione ai play-in, almeno sulla carta, per la prossima fase della competizione.
L'Olimpia Milano schianta al Forum la Virtus Bologna 103-87 e rimane in corsa, almeno sulla carta, per agganciare il decimo posto, valido per i play-in di Eurolega. Una delle giocate più spettacolari, però, porta la firma del bolognese Saliou Niang: una grande schiacciata in testa al centro dell'EA7 Josh Nebo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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