Playoff LBA | la Dolomiti Energia sfida la Virtus Bologna

La partita di playoff LBA vede la squadra che occupa l’ottava posizione affrontare la capolista, la Virtus Bologna. La squadra in svantaggio cerca di mettere in difficoltà la formazione leader del campionato. Il confronto si concentra su come la formazione ospite intende superare la supremazia della Virtus e quali tattiche adotterà il giocatore statunitense per penetrare la difesa avversaria. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione tra due formazioni con obiettivi diversi.

? Domande chiave Come può l'ottava classificata scardinare il primato storico della Virtus?. Quale strategia userà Carsen Edwards per colpire la difesa bolognese?. Come farà il gruppo di Hassan a mantenere il ritmo di Milano?. Perché la leggerezza mentale sarà la chiave per il capitano Forray?.? In Breve L'assistant coach Fabio Bongi punta sulla costanza dimostrata durante tutto il campionato.. Il capitano Toto Forray punta sulla leggerezza mentale per affrontare la Virtus Bologna.. L'obiettivo trentino è strappare almeno una vittoria in trasferia nelle prime due sfide.. Nessuna ottava classificata nella storia dei playoff LBA ha mai eliminato la prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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