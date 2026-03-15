Quanto costa alle famiglie messinesi la guerra in Iran tra luce e gas quasi cento milioni di euro

A quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, le famiglie messinesi devono affrontare un aumento dei costi legati a luce e gas, stimato in quasi cento milioni di euro. Nonostante l’instabilità internazionale, i mercati delle materie prime in Sicilia mantengono una certa stabilità, senza registrare aumenti significativi nei prezzi. La situazione interessa direttamente le utenze domestiche e il bilancio delle famiglie della regione.

A quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente solida, senza particolari impennate dei prezzi. Secondo uno studio condotto da Cgia di Mestre, la stima di aggravio complessivo di spesa per elettricità e gas, in capo alle famiglie, vede a Palermo su 511.311 famiglie, un aggravio pari a 179 milioni di euro; a Catania su 460.940 famiglie, 161,3 milioni; a Messina (280.409 famiglie) 98,1 milioni, a Trapani (86.144 famiglie) 65,2 milioni, ad Agrigento (176.108 famiglie) 61,6 milioni, a Siracusa (169.943 famiglie) 59,5 milioni, a Ragusa (136.640 famiglie) 47,8 milioni, a Caltanissetta (106. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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