La Top XI della Serie A 2025 2026 con Luca Ravenna
Nell'ultima puntata de La Tripletta, condotta da Luca Ravenna insieme a Marco Guidi e Filippo Conticello, è stata presentata la formazione ideale della Serie A 20252026. Durante l'episodio sono stati analizzati i giocatori più in evidenza della stagione, con scelte che hanno coinvolto diversi club e ruoli. La puntata completa è disponibile online, permettendo di approfondire le scelte e i commenti sui calciatori selezionati per questa formazione ideale.
Nell'ultima puntata de La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - con Luca Ravenna, Marco Guidi e Filippo Conticello abbiamo provato a stilare la top XI della Serie A 20252026. Sei d'accordo con la scelta finale?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La CLASSIFICA finale della SERIE A 2025-2026 secondo Pengwin,Pancio e Luca Diddi
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