Serie A la Top 11 da 450 milioni | trionfo nerazzurro e Lautaro re

Nella Serie A, è stata stilata una Top 11 con un valore complessivo di circa 450 milioni di euro, con l'Inter che domina la formazione e il mercato. La squadra presenta giocatori di alto livello, tra cui il capitano che guida l’attacco e diversi difensori e centrocampisti di spicco. La maggior parte del valore complessivo è attribuibile ai calciatori nerazzurri, che rappresentano oltre metà della somma totale. Tra i più costosi figura anche il centravanti che ha segnato più gol in questa stagione.

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? Punti chiave Chi sono i giocatori che compongono questa undici da 450 milioni?. Come fa l'Inter a controllare oltre metà del valore totale?. Perché il valore di Modri? è così basso rispetto agli altri?. Quali sono le conseguenze della disparità economica tra i club?.? In Breve Inter detiene 260 milioni su 450 totali con cinque calciatori nel modulo 4-2-1-3.. Lautaro Martínez vale 95 milioni, seguito da Bastoni a 80 e Dimarco a 60.. Nico Paz del Como è stimato 40 milioni, Yildiz 50 e Çalhano?lu 35.. Carnesecchi vale 25 milioni, Saelemaekers 18, Politano 12 e Modri? 5 milioni.. L’undici ideale della Serie A per la stagione 2025-2026 raggiunge un valore complessivo superiore ai 450 milioni di euro secondo le ultime analisi dell’Osservatorio CIES. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie A, la Top 11 da 450 milioni: trionfo nerazzurro e Lautaro re ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Teen sprint sensation Gout Gout stuns with 19.67s record 200m run Sullo stesso argomento Serie A, quanto costa la top 11 della stagione 2025-2026: 450 milioni di euroL’Osservatorio calcistico CIES ha pubblicato la propria Squadra della Stagione relativa ai principali campionati internazionali. Leggi anche: Top 11 Serie A: un nerazzurro presente nella migliore formazione della 27^ Acquistato a 1 milione dalla Serie C nel 2024, venduto a 26 dopo la promozione: il #Venezia chiude la cessione di Issa #Doumbia allo Sporting L'attaccante italiano si trasferirà in Portogallo dopo una stagione da 37 presenze e 8 gol in Serie B: l'accordo pre x.com Il Pos collegato alla cassa fa impennare gli scontrini: in un mese 100 milioni in più reddit Serie A, quanto costa la top 11 della stagione 2025-2026: 450 milioni di euroIl CIES ha scelto la top 11 della Serie A 2025/26: quanto valgono i giocatori secondo Transfermarkt tra Inter, Napoli, Milan e Juventus ... quifinanza.it Serie A, la 32ª giornata su Dazn supera i 5,5 milioni di spettatoriLa Serie A continua a catturare l'attenzione di milioni di appassionati: la 32ª giornata del campionato italiano ha registrato quasi 5,6 milioni di spettatori (precisamente 5.567.831) sulla ... it.blastingnews.com