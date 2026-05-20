Serie A la Top 11 da 450 milioni | trionfo nerazzurro e Lautaro re
Nella Serie A, è stata stilata una Top 11 con un valore complessivo di circa 450 milioni di euro, con l'Inter che domina la formazione e il mercato. La squadra presenta giocatori di alto livello, tra cui il capitano che guida l’attacco e diversi difensori e centrocampisti di spicco. La maggior parte del valore complessivo è attribuibile ai calciatori nerazzurri, che rappresentano oltre metà della somma totale. Tra i più costosi figura anche il centravanti che ha segnato più gol in questa stagione.
? Punti chiave Chi sono i giocatori che compongono questa undici da 450 milioni?. Come fa l'Inter a controllare oltre metà del valore totale?. Perché il valore di Modri? è così basso rispetto agli altri?. Quali sono le conseguenze della disparità economica tra i club?.? In Breve Inter detiene 260 milioni su 450 totali con cinque calciatori nel modulo 4-2-1-3.. Lautaro Martínez vale 95 milioni, seguito da Bastoni a 80 e Dimarco a 60.. Nico Paz del Como è stimato 40 milioni, Yildiz 50 e Çalhano?lu 35.. Carnesecchi vale 25 milioni, Saelemaekers 18, Politano 12 e Modri? 5 milioni.. L’undici ideale della Serie A per la stagione 2025-2026 raggiunge un valore complessivo superiore ai 450 milioni di euro secondo le ultime analisi dell’Osservatorio CIES. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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