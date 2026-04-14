Ancona il caso del ristorante chiuso con effetto immediato | non aveva quasi nulla a norma

Un ristorante di Ancona è stato chiuso immediatamente per dieci giorni a causa di gravi carenze igieniche e di sicurezza riscontrate durante un controllo delle forze dell’ordine. Sono state trovate irregolarità nelle condizioni del locale, che hanno portato alla decisione di sospendere l’attività fino a quando non saranno ripristinate tutte le norme richieste. La chiusura è stata decisa in via precauzionale per tutelare la salute pubblica.

Fermata l’attività di un ristorante di Ancona per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: la chiusura per 10 giorni è stata disposta dal Questore, in seguito a un controllo congiunto delle forze dell’ordine che ha rilevato numerose irregolarità, tra cui l’organizzazione abusiva di un evento pubblico e la presenza di personale non autorizzato alla sicurezza. Il provvedimento, adottato a partire da lunedì 13 aprile, è stato motivato da esigenze preventive a tutela della sicurezza collettiva. Controllo amministrativo e scoperta delle irregolarità Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il controllo che ha portato alla...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ancona, il caso del ristorante chiuso con effetto immediato: non aveva quasi nulla a norma Dazi, Trump: “Aumento tariffe del 15% con effetto immediato”WASHINGTON – Donald Trump aumenta i dazi “con effetto immediato”, e non più al 10% come aveva annunciato ieri ma al 15%. Leggi anche: Nella notte il Napoli aveva chiuso con Juanlu, poi il no del presidente del Siviglia (Pedullà)