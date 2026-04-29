scoperta cantina abusiva ad agrigento e sequestrati 8mila litri di vino nulla era a norma

Nella città di Agrigento, le forze dell'ordine hanno scoperto una cantina costruita senza autorizzazioni e priva dei requisiti di legge. Durante un controllo, sono stati sequestrati più di 8.000 litri di vino, ritenuti non conformi alle norme. La cantina è stata immediatamente chiusa, e gli agenti hanno proceduto con i sequestri necessari per tutelare la legalità.

Sequestrati oltre 8.000 litri di vino nella provincia di Agrigento dalla Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’ICQRF Sicilia, che hanno agito per contrastare le frodi nel settore agroalimentare e, in particolare, nella filiera vitivinicola. Controlli congiunti nel settore vitivinicolo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nelle ultime settimane i militari del Comando Provinciale di Agrigento e gli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia hanno intensificato le attività di verifica su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo principale è stato quello di individuare pratiche illecite nella...🔗 Leggi su Virgilio.it

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Scoperta e chiusa una cantina abusiva ad Agrigento: sequestrati oltre 8mila litri di vino senza tracciabilità. https://www.freepressonline.it/2026/04/29/chiusa-cantina-abusiva-sotto-sequestro-8-000-litri-di-vino/ #Agrigento #GuardiaDiFinanza #Vino #Controlli # - facebook.com facebook