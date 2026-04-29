I giocatori di una squadra di San Marino segnalano di non aver ricevuto stipendi né pasti da diversi mesi. La loro situazione viene paragonata a quella di un pilota di Formula 1 che corre con un’auto poco performante, senza supporto o assistenza. La mancanza di fondi e di comunicazioni ufficiali ha portato i giocatori a denunciare le difficoltà quotidiane che affrontano. La questione ha attirato l’attenzione sui problemi interni del club.

È come dover vincere un campionato di Formula 1 correndo con un’utilitaria e dovendosi pure pagare la benzina, il tutto mentre il team radio è muto e ai box non c’è nessuno ad aspettarti. È questa la fotografia spietata e quasi surreale scattata dai giocatori del San Marino che, stanchi di interpretare il ruolo di eroi senza macchia e soprattutto senza stipendio, hanno affidato al portale dell’Associazione calciatori una denuncia che ha il sapore amaro dell’ultima spiaggia. La squadra non sta solo lottando contro gli avversari per mantenere la categoria, ma combatte quotidianamente contro una realtà societaria dove "la situazione ha ormai superato ogni limite accettabile".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino, l’allarme dei giocatori: "Senza stipendi e pasti da mesi"

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