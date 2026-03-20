A Cerreto Sannita, il consigliere Ciaburri critica il bilancio approvato dalla maggioranza, definendolo privo di coraggio. Secondo l’esponente dell’opposizione, il documento finanziario non rispecchia le esigenze del territorio e evidenzia una chiara volontà di proteggere gli interessi della stessa maggioranza. La nota stampa, firmata da Gianmariamichele, fa riferimento a questa posizione e al dibattito in consiglio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gianmariamichele Ciaburri Responsabile Fratelli d’Italia Area del Titerno Il consiglio comunale di Cerreto Sannita del 19 marzo 2026 ha offerto l’ennesima fotografia di una politica locale scollegata dalla realtà: aula vuota, assenze strategiche e una maggioranza impegnata unicamente a restare in piedi. L’approvazione del bilancio non è un atto di responsabilità, ma un’operazione di pura sopravvivenza politica. Nessuna visione, nessuna svolta, nessuna idea di futuro: solo la riproposizione stanca di schemi già visti negli ultimi trent’anni. Ancora più grave è il tentativo, al limite del grottesco, di scaricare sull’instabilità internazionale l’impossibilità di ridurre le tasse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cerreto Sannita, Ciaburri: “Bilancio senza coraggio, la maggioranza salva se stessa”

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