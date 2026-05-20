Negli ultimi anni, si è sempre più concentrati sul numero di megapixel presenti nelle fotocamere degli smartphone, considerato un elemento chiave nelle schede tecniche e nelle pubblicità. Tuttavia, nel 2026, cresce l’attenzione verso le dimensioni del sensore, che influenzano direttamente la qualità delle immagini. Questa tendenza si riflette nelle discussioni tra utenti e nelle analisi di esperti, che evidenziano come le dimensioni del sensore possano essere più determinanti rispetto al solo numero di megapixel.

Tutti guardano i megapixel. È la prima cosa che salta all’occhio nelle schede tecniche, il numero che campeggia nelle pubblicità, il dato che finisce inevitabilmente nei confronti tra amici. Eppure quasi nessuno guarda il sensore. Ed è esattamente questo il motivo per cui in tanti restano delusi dalle foto del loro smartphone appena comprato. La verità è scomoda ma semplice: un sensore grande raccoglie più luce, e più luce significa foto migliori. In quasi ogni condizione. Di notte, in un ristorante poco illuminato, a un concerto, in controluce durante un tramonto. È per questo che alcuni smartphone sembrano incredibili di giorno ma crollano appena cala la luce: semplicemente il sensore non riesce a raccogliere abbastanza informazioni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Sensore smartphone: perché le dimensioni contano più dei megapixel nel 2026

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