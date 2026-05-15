Negli ultimi anni si è diffusa l’abitudine di mettere in evidenza la risoluzione della fotocamera attraverso il numero di megapixel, con molti modelli che vantano 200 megapixel. Questa cifra viene spesso associata alla qualità delle immagini, spingendo i consumatori a considerare un numero più alto come sinonimo di scatti migliori. Tuttavia, la realtà delle prestazioni fotografiche degli smartphone dipende anche da altri fattori tecnici e non solo dalla risoluzione.

“Ha 200 megapixel”. È probabilmente la frase che hai letto più spesso cercando uno smartphone nuovo. Ed è anche il motivo per cui milioni di persone finiscono per comprare telefoni convinte che un numero più alto significhi automaticamente foto migliori. Solo che nella fotografia mobile le cose non funzionano esattamente così. Uno smartphone da 50 megapixel con un sensore grande può distruggere, letteralmente, un modello da 200 MP in notturna. Un iPhone da 48 MP può produrre immagini più credibili di dispositivi Android con specifiche apparentemente superiori. E gran parte delle foto che scatti ogni giorno non viene nemmeno salvata alla risoluzione dichiarata dal produttore. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Megapixel smartphone: quanti ne servono davvero nel 2026?

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The Megapixel Myth: Are They Weighing You Down

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