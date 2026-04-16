DJI Osmo Pocket 4 | il sensore da 1 pollice sfida gli smartphone

DJI ha annunciato la nuova Osmo Pocket 4, una videocamera compatta dotata di un sensore da 1 pollice. La fotocamera è pensata per offrire prestazioni superiori rispetto agli smartphone, mantenendo dimensioni contenute e facilità di utilizzo. La presentazione si inserisce nel settore delle videocamere portatili, con l’obiettivo di fornire uno strumento che combina praticità e qualità tecnica.

DJI ha svelato ufficialmente la nuova Osmo Pocket 4, una videocamera tascabile che punta a colmare il divario tra la praticità degli smartphone e le prestazioni professionali di una camera dedicata. Il dispositivo si presenta come un’evoluzione del modello precedente, offrendo capacità video avanzate in un formato estremamente compatto. Oltre i limiti dello smartphone: l’innovazione hardware di DJI. Il cuore tecnologico della nuova Osmo Pocket 4 risiede nel sensore CMOS da 1 pollice, un componente che garantisce una qualità d’immagine superiore rispetto ai moduli fotografici integrati nella maggior parte dei telefoni cellulari. Grazie a un’apertura f2,0, il dispositivo assicura riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DJI Osmo Pocket 4: il sensore da 1 pollice sfida gli smartphone DJI Osmo Pocket 4 Release Date & Price - Should You Wait Notizie correlate DJI Osmo Pocket 4: arriva il nuovo sensore da un pollice il 16 aprileIl produttore di tecnologia video DJI ha confermato ufficialmente il lancio della nuova famiglia di videocamere Osmo Pocket 4 per il prossimo 16... Leggi anche: DJI Osmo Pocket 4, design e funzioni svelati prima del lancio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DJI Osmo Pocket 4: trapela il packaging completo; DJI OSMO POCKET 4 arriva il 16 aprile, ecco cosa c'è da sapere; DJI Osmo Pocket 4, lancio il 16 aprile con nuovi accessori; DJI Osmo Pocket 4: video unboxing svela tutti i segreti. DJI Osmo Pocket 4 ufficiale: video 4K a 240 fps e memoria interna, cosa cambia da Pocket 3DJI ha presentato Osmo Pocket 4, nuova camera tascabile con gimbal a 3 assi, sensore da 1 pollice, 4K/240fps e 107 GB di memoria integrata. DJI rinnova la sua fotocamera tascabile con stabilizzatore e ... macitynet.it Osmo Pocket 4: DJI rilascia la nuova videocamera per il vlogging a livello globale, ma non negli USADJI ha rilasciato la sua nuova videocamera per vlogging. Disponibile a livello globale, Osmo Pocket 4 presenta aggiornamenti come un sensore CMOS da 1 pollice e una serie di altre modifiche. Tuttavia, ... notebookcheck.it Dopo tanti annunci, cominciamo a depennare qualche atteso prodotto dalla luuuuunga lista che ha preparato DJI per questo mese di Aprile. https://www.dronezine.it/458854/dji-osmo-pocket-4-sensore-da-1-pollice-e-video-4k-tutte-le-novita-della-nuova-camer facebook DJI Osmo Pocket 4, finalmente ci siamo: lancio in programma per il 16 aprile x.com