Senigagliesi sospiro di sollievo Per lo spallino è una contrattura

Luca Senigagliesi sarà disponibile per la semifinale di andata dei playoff di Eccellenza contro la Santegidiese, prevista per domenica prossima. La sua condizione era stata messa in dubbio a causa di un fastidio muscolare, ma le analisi hanno confermato che si tratta di una contrattura e non di un infortunio più serio. La notizia porta sollievo alla squadra e al tecnico, che potranno contare sul giocatore per questa importante fase della competizione.

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