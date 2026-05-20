Senigagliesi sospiro di sollievo Per lo spallino è una contrattura
Luca Senigagliesi sarà disponibile per la semifinale di andata dei playoff di Eccellenza contro la Santegidiese, prevista per domenica prossima. La sua condizione era stata messa in dubbio a causa di un fastidio muscolare, ma le analisi hanno confermato che si tratta di una contrattura e non di un infortunio più serio. La notizia porta sollievo alla squadra e al tecnico, che potranno contare sul giocatore per questa importante fase della competizione.
La Spal, mister Parlato e tutto il popolo biancazzurro possono tirare un sospiro di sollievo: Luca Senigagliesi sarà disponibile già domenica prossima nella semifinale di andata della fase nazionale dei playoff di Eccellenza contro la Santegidiese. L’infortunio rimediato al flessore dall’attaccante esterno marchigiano dopo una manciata di minuti del match contro il Medicina Fossatone aveva fatto temere il peggio, anche perché – è inutile negarlo – Senigagliesi non è un giocatore come tutti gli altri e la sua assenza nel momento chiave della stagione sarebbe pesata macigni. Sia sotto il profilo tecnico che psicologico. Le sensazioni positive... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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