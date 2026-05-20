Senduki dal vivo al Pigneto tra dub elettronica e tradizione calabrese

Sabato 23 maggio, nel quartiere Pigneto, si terrà il concerto dei Senduki presso il locale Pianeta Sonoro. La band calabrese, formata da musicisti che uniscono elementi di tradizione orale, dub ed elettronica, sta ricevendo attenzione nel panorama della world music italiana ed europea. La formazione mescola suoni calabresi con sperimentazioni elettroniche e sonorità dub, creando un mix che ha già riscosso interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La serata è prevista come evento dal vivo della scena musicale indipendente.

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