Patrizia Laquidara torna dal vivo con il nuovo album tra elettronica e poesia

Venerdì 6 marzo, nell'ambito della 36esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane, Patrizia Laquidara si esibirà dal vivo presentando il suo nuovo album, uscito a gennaio. La cantante salirà sul palco con un repertorio che combina elementi di elettronica e poesia, offrendo al pubblico una performance dedicata ai brani più recenti. L’appuntamento è previsto per la sera al Teatro Socjale.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì 6 marzo, nell'ambito della 36esima stagione del Teatro Socjale, a salire sul palco di Piangipane è Patrizia Laquidata, con il suo nuovo album uscito a gennaio. Patrizia Laquidara porta in tour una produzione live che segna un nuovo capitolo della sua ricerca artistica e arriva dopo un percorso importante: gli album “Indirizzo Portoghese”, “Funambola”, “Il canto dell’anguana” (Targa Tenco 2011), “C’è qui qualcosa che ti riguarda”, ai quali si aggiunge il suo pluripremiato romanzo d’esordio “Ti ho vista ieri”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Jazz Club Ferrara, Patrizia Laquidara presenta il suo nuovo progetto ‘Florula’

Leggi anche: Patrizia Laquidara, l’intervista alla cantautrice: “La voce è il mio sismografo”

Tutto quello che riguarda Patrizia Laquidara.

Discussioni sull' argomento Patrizia Laquidara: un po’ veneta, un po’ sicula. La mia vita in un romanzo; Patrizia Laquidara fuori con Nessuno deve restare di fuori; Patrizia Laquidara live con un suono che si veste di elettronica; Festival di Sanremo e le donne, quel c’è di più rimasto in attesa.

Il ’Patrizia Laquidara Trio’ stasera sul palco con ’Stanze’Proseguono i concerti della rassegna ‘dai de jazz club go on’ presso l’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Questa sera alle 21,30, con cena dalle 19,30, si esibirà il Patrizia Laquidara Trio che ... ilrestodelcarlino.it

Il 6 marzo al Teatro Socjale Patrizia Laquidara Con un nuovo album in uscita a Gennaio 2026, Patrizia Laquidara porta in tour una produzione live che segna un nuovo capitolo della sua ricerca artistica e arriva dopo un percorso importante: gli album “Indirizz - facebook.com facebook