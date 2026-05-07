Ravenna Jazz al Cisim | live dei Sinnerman tra dub afrobeat ed elettronica

Sabato 9 maggio, il festival Ravenna Jazz torna al Cisim di Lido Adriano con l'edizione 2026, giunta alla sua terza presenza nel locale. La serata vedrà esibirsi i Sinnerman, con un concerto che mescola generi come dub, afrobeat ed elettronica. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a scoprire nuove sonorità e sperimentazioni musicali.

Sabato 9 maggio l’edizione 2026 del festival Ravenna Jazz torna per la terza volta al Cisim di Lido Adriano, proponendo un live per un pubblico curioso ed esploratore. Alle ore 21:30 si esibiranno i Sinnerman: Federico D’Angelo a sax baritono, tuba e flauti, Piero Conte alla chitarra, Giulio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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