Senato USA | via il freno a Trump stop ai poteri di guerra in Iran

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che elimina alcune restrizioni sui poteri del presidente in materia di azioni militari contro l’Iran. La decisione permette di ridurre o rimuovere i limiti precedentemente previsti, influenzando così le possibilità di intervento senza l’approvazione del Congresso. La legge rappresenta una modifica significativa alla strategia militare adottata dall’amministrazione e si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni statunitensi e le decisioni sulla politica estera verso Teheran.

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