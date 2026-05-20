Senato USA | via il freno a Trump stop ai poteri di guerra in Iran
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che elimina alcune restrizioni sui poteri del presidente in materia di azioni militari contro l’Iran. La decisione permette di ridurre o rimuovere i limiti precedentemente previsti, influenzando così le possibilità di intervento senza l’approvazione del Congresso. La legge rappresenta una modifica significativa alla strategia militare adottata dall’amministrazione e si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni statunitensi e le decisioni sulla politica estera verso Teheran.
? Punti chiave Come influirà il voto del Senato sulla strategia militare di Trump?. Perché il piano per portare Ahmadinejad al potere è fallito?. Chi potrà mediare tra Washington e Teheran dopo il fallimento diplomatico?. Cosa accadrà se le Guardie Rivoluzionarie attiveranno le capacità militari inespresse?.? In Breve Risoluzione approvata con 50 voti favorevoli e 47 contrari dopo 80 giorni di attacchi.. Russia propone Ryabkov come facilitatore diplomatico per i colloqui tra Washington e Teheran.. Attacco israeliano a Teheran ferisce Mahmoud Ahmadinejad durante il primo giorno di guerra.. Pasdaran minacciano di estendere il conflitto oltre i confini nazionali iraniani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Senate Republicans dont want Trump to take Greenland by force
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