Il Senato degli Stati Uniti mercoledì ha respinto la risoluzione proposta dai democratici che mirava a limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump. La decisione ha segnato il mancato sostegno a un tentativo di bloccare l’azione militare contro l’Iran, in un momento in cui il conflitto si è esteso nel Medio Oriente senza una strategia di uscita ufficiale.

Il testo chiedeva di ritirare le Forze Armate degli Stati Uniti dalle ostilità contro l’Iran salvo un’autorizzazione esplicita del Congresso degli Stati Uniti. La proposta è stata bocciata con 47 voti a favore e 53 contrari. Accanto ai democratici ha votato un solo repubblicano, Rand Paul del Kentucky. Tra i contrari è comparso invece il democratico John Fetterman della Pennsylvania. La maggioranza repubblicana ha mantenuto compatta la linea favorevole alla Casa Bianca, consentendo al presidente di continuare le operazioni senza un mandato formale del Congresso. La decisione è arrivata dopo giorni di briefing riservati, tensioni politiche e pressioni dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, il Senato boccia la risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a Trump

