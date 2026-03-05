Iran la guerra in diretta | Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia senato Usa boccia stop ai poteri di guerra a Trump

Nelle ultime ore, l'Iran ha smentito di aver lanciato un missile verso la Turchia, mentre il senato degli Stati Uniti ha respinto la proposta di limitare i poteri di guerra dell'ex presidente. Nel frattempo, si sono susseguiti raid aerei su Teheran e in Libano, in risposta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti. La situazione rimane tesa nella regione, con aggiornamenti continui sui movimenti militari.

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: continuano i raid su Teheran e in Libano. I morti in Iran sono centinaia, oltre 80 marinai uccisi dopo l'affondamento di una nave iraniana nello Sri Lanka. Missile intercettato verso la Turchia, mentre il Senato Usa respinge lo stop alla guerra. USA, il Senato boccia la risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a Trump. Il testo chiedeva di ritirare le Forze Armate degli Stati Uniti dalle ostilità contro l'Iran salvo un'autorizzazione esplicita del Congresso degli... Il Senato Usa boccia la limitazione dei poteri di Trump sulla guerra. Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato la risoluzione sostenuta dal Partito Democratico che mirava a interrompere la campagna militare americana... Proseguono i raid sull'Iran. Il Senato Usa boccia la risoluzione dei democratici per fermare la guerra.