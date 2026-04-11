Case di lusso prezzi fino a 47mila euro al mq | dove costano di più in Italia

In Italia, le case di lusso raggiungono prezzi che arrivano fino a 47 mila euro al metro quadro, mantenendo una certa stabilità nel mercato immobiliare di fascia alta. Le zone più care si trovano principalmente nelle città più prestigiose e nelle località turistiche di alta gamma, dove la domanda rimane elevata. I valori più elevati si riscontrano in specifici quartieri e aree di interesse esclusivo, che attirano acquirenti nazionali e internazionali.

Il mercato immobiliare delle case di lusso in Italia continua a mostrare segnali di solidità. Secondo il Market Report Italia 2026 di Engel & Volkers Italia, realizzato con il supporto di Nomisma, nel 2025 la domanda è aumentata del 6,3%, mentre i prezzi hanno registrato un incremento compreso tra l’1,3% e l’1,9%. Il segmento premium conferma così il proprio posizionamento, sostenuto da una domanda stabile e da una platea di acquirenti ampia. A trainare il mercato sono sia compratori italiani con elevata capacità di spesa sia investitori internazionali, interessati in particolare alle destinazioni turistiche e alle città d’arte. Come evidenziato nel report, il mercato immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo con una clientela internazionale che rappresenta in media il 35% del totale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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