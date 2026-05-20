Semifinale conquistata | l’Union Brescia continua a sognare in grande
L’Union Brescia ha raggiunto la semifinale dei playoff dopo aver concluso 0-0 contro il Casarano, mantenendo il vantaggio accumulato nella partita di andata. La sfida si è disputata davanti al pubblico di casa, permettendo alla squadra di Corini di consolidare la posizione e di qualificarsi per le fasi successive del torneo. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza reti segnate nel corso dei novanta minuti.
L’Union Brescia non sbaglia la partita più delicata e completa l’opera davanti al proprio pubblico. Lo 0-0 contro il Casarano consente alla formazione di Corini di difendere il largo vantaggio ottenuto nella gara d’andata e di conquistare l’accesso alle semifinali playoff. Una serata gestita con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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