Semifinale conquistata | l’Union Brescia continua a sognare in grande

L’Union Brescia ha raggiunto la semifinale dei playoff dopo aver concluso 0-0 contro il Casarano, mantenendo il vantaggio accumulato nella partita di andata. La sfida si è disputata davanti al pubblico di casa, permettendo alla squadra di Corini di consolidare la posizione e di qualificarsi per le fasi successive del torneo. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza reti segnate nel corso dei novanta minuti.

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