A Madrid, durante il torneo ATP 2026, Alexander Blockx ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di un Masters 1000, sconfiggendo in due set Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e trentasei minuti di partita. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il tennista belga, che prosegue così la sua avventura nel torneo internazionale.

Continua l’incredibile favola di Alexander Blockx a Madrid. Il belga ha raggiunto la sua prima semifinale della carriera in un Masters 1000, superando brillantemente in due set il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Il torneo della definitiva consacrazione per il 21enne di Anversa, che già a Montecarlo (ottavi raggiunti) si era messo in luce. Al momento è vicinissimo alla Top-30 ed in caso di vittoria in semifinale ci entrerebbe pienamente. Nel penultimo atto Blockx attende ora il vincente del quarto di finale che sarà in programma questa sera tra Flavio Cobolli ed Alexander Zverev. Una prestazione eccellente quella del belga, che ha vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima contro il 60% dell’avversario.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistata

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