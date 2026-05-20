Selvaggia Roma e Luca Teti | dal dolore immenso alla gioia

Selvaggia Roma e Luca Teti hanno attraversato un percorso caratterizzato da momenti difficili fino a raggiungere una fase di stabilità. La loro storia include momenti di dolore e di gioia, testimonianza di un legame che si è rafforzato nel tempo. Entrambi hanno affrontato sfide personali e condiviso esperienze che hanno contribuito a consolidare il loro rapporto. La narrazione si concentra sulla loro vicenda, senza approfondimenti su motivazioni o dettagli privati, offrendo uno sguardo diretto sulla loro evoluzione.

. Il racconto intimo di un legame che ha trovato la sua stabilità affrontando le sfide della vita con coraggio. Selvaggia Roma e Luca Teti si sono uniti civilmente. Hanno scelto il Comune come primo capitolo ufficiale del loro matrimonio, trasformando un gesto formale in un passaggio carico di significato personale e familiare che segna una nuova fase della loro storia. Una cerimonia intima lontana dai riflettori. L’influencer, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, e il compagno hanno infatti pronunciato il loro sì civile a Roma il 18 maggio, in una cerimonia raccolta, riservata agli affetti più stretti, lontana dai riflettori più insistenti ma non per questo meno intensa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Selvaggia Roma e Luca Teti: il matrimonio civile dopo un dolore incredibile

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