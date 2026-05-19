Selvaggia Roma e Luca Teti hanno ufficializzato il loro matrimonio con un rito civile, senza organizzare una cerimonia pubblica. La coppia ha annunciato che la celebrazione con amici e parenti si terrà alla fine di giugno. La data della festa è fissata per il 28 giugno, ma al momento non sono stati condivisi dettagli aggiuntivi sull’evento. La coppia ha preferito mantenere riservata l’organizzazione della festa, concentrandosi sul passo ufficiale del matrimonio.

Selvaggia Roma e Luca Teti si sono sposati con rito civile, ma nessuna cerimonia perché il 28 giugno si terrà la grande festa. I due sono genitori di Luce, nata un anno e mezzo fa Selvaggia Roma e Luca Tetisi sono detti sì. Ieri, 18 maggio, hanno celebrato il rito civile a Roma ma a fine giugno,il 28, celebreranno di nuovo le nozze in grande e faranno una festa super.Ora però sono già ufficialmente marito e moglie e sui social, con un video, hanno dato la lieta notizia. I due sono insieme da cinque anni circa ed hanno affrontato anche emozioni negative, infatti lei ha perso un bambino, ma successivamente lei è riuscita a rimanere nuovamente incinta e poi ad ottobre 2024 è nata Luce, la loro prima figlia – sebbene Luca avesse già un altro figlio da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Selvaggia Roma e Luca Teti sposi, ma la festa è attesa per fine giugno

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DOPPIA FESTA! Selvaggia Roma Sposerà Luca Teti!

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