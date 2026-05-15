Un museo ’diffuso’ Le dimore storiche aprono le porte

Il 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della giornata nazionale promossa dall'associazione dimore storiche italiane, durante la quale saranno aperti al pubblico diversi giardini e dimore storiche distribuiti in varie località. Questa iniziativa permette di visitare spazi spesso chiusi al pubblico, come cortili, giardini nascosti o sale di edifici storici, offrendo l’occasione di scoprire ambienti che raccontano secoli di storia. L’evento coinvolge numerose strutture che partecipano con aperture straordinarie e visite guidate.

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di Raffaella Parisi Giardini ’nascosti’ che raccontano secoli di storia saranno visibili il 24 maggio per la XVI edizione della giornata nazionale Adsi, associazione dimore storiche italiane. Il tradizionale appuntamento annuale permette di aver accesso in tutta Italia a centinaia di residenze con ingresso libero e gratuito. C’è chi apre i giardini e chi le residenze (si può consultare il sito ufficiale che segnaliamo in fondo all’articolo). Tra le aperture in Lombardia si segnalano Villa dei Tasso - La Celadina di Bergamo, nella metropoli il cortile di Spazio Cernaia - Casa Maveri, di palazzo Cusani, di casa Gussi e di casa Pisana Dossi. In Brianza il parco di Villa Zari e, in provincia di Sondrio, a Ponte in Valtellina visita guidata a Palazzo Guicciardi e al Roseto del Drago. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un museo ’diffuso’. Le dimore storiche aprono le porte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Musica con Vista 2024 | Il Quartetto Goldberg a Padova Sullo stesso argomento Fascino, storia, bellezza. Le dimore storiche aprono le portedi Angela Baldi Oltre 90 dimore storiche pronte ad aprire le porte in tutta la Toscana. Lucca: 12 dimore storiche aprono le porte al pubblico il 24 maggio? Domande chiave Quali cortili segreti di Lucca apriranno i cancelli il 24 maggio? Come possono le ville private prevenire lo spopolamento delle aree... ‘Iniziative per promozione e valorizzazione Museo diffuso Risorgimento e relativi territori’. Consigliere Rigo (Lega- LV): Valorizziamo il MuDRi, un museo di storia e di memoria, ma anche uno straordinario strumento di promozione dei nostri territori. tinyurl.co x.com Un museo ’diffuso’. Le dimore storiche aprono le portedi Raffaella Parisi Giardini ’nascosti’ che raccontano secoli di storia saranno visibili il 24 maggio per la XVI edizione della ... quotidiano.net A Firenze nasce il museo diffuso GAMBNasce con l’obiettivo di costruire un racconto unitario per un museo diffuso il progetto GAMB – acronimo di Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello – la cui identità visiva è stata aff ... artribune.com