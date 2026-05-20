A Segrate la campagna elettorale entra nel vivo con un confronto acceso attorno a Milano 2, il quartiere residenziale progettato da Silvio Berlusconi. Un candidato si schiera a favore di uno sviluppo che includa servizi e interventi, mentre un altro, rappresentato da un politico locale, ha dichiarato che quella zona non deve essere toccata. La discussione riguarda principalmente le possibili modifiche all’area e le future decisioni sul suo utilizzo.

La campagna elettorale a Segrate si accende e il terreno di scontro diventa Milano 2, lo storico quartiere residenziale ideato da Silvio Berlusconi. Al centro del dibattito ci sono le accuse di cementificazione lanciate contro Adriano Alessandrini, candidato sindaco del centrodestra, che respinge con forza gli attacchi e ribalta la narrazione della sinistra, accusando l'attuale amministrazione di permettere un far west urbanistico e commerciale sotto gli occhi di tutti. Alessandrini definisce paradossali le critiche degli avversari: “Oramai stanno dicendo talmente tante cose. Un tempo si diceva che erano i comunisti che mangiavano i bambini, invece probabilmente tra un po' diranno che sono io che voglio mangiare loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segrate, è scontro su Milano 2 ma Alessandrini blinda tutto: "Sviluppo sì, ma con i servizi. Quella zona non si tocca"

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