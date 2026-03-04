Verona 2040 i sindacati in coro | Sviluppo sì ma con lavoro di qualità e coesione sociale

A Verona, i sindacati hanno preso parte a un dibattito sul futuro del territorio con uno sguardo rivolto al 2040. Durante l'incontro, hanno ribadito la richiesta di uno sviluppo che garantisca lavori di qualità e rafforzi la coesione sociale. L’obiettivo è creare una visione condivisa per il futuro della città attraverso un confronto aperto e partecipato.

Un confronto ampio sulle prospettive di sviluppo del territorio veronese, con uno sguardo proiettato al 2040 e con l’obiettivo dichiarato di costruire una visione condivisa. È questo il quadro dell’iniziativa “Verona 2040: la Verona che vogliamo”, svoltasi lunedì 2 marzo all’auditorium della Camera di Commercio, promossa dalle categorie economiche e organizzata da Confindustria e Ance insieme alla Camera di Commercio di Verona, con il coinvolgimento di Coldiretti, Confartigianato con Casartigiani, Confcommercio e Fondazione Cariverona. All’appuntamento hanno preso parte anche le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Verona, che hanno posto al centro del loro intervento la necessità di un percorso fondato su programmazione, partecipazione e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

