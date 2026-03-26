Il Parlamento europeo ha approvato la posizione negoziale riguardante l’accordo Turnberry, che prevede la riduzione dei dazi sugli Stati Uniti. La decisione è stata presa con l’obiettivo di ottenere garanzie precise prima di procedere con eventuali modifiche. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e si è conclusa con un voto favorevole, aprendo la strada a futuri negoziati tra le parti.

Roma, 26 marzo 2026 – Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla posizione negoziale su due proposte legislative che attuano gli aspetti relativi ai dazi dell’accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti raggiunto nel luglio 2025 al golf resort di Turnberry, in Scozia, dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I testi, se concordati con il Consiglio dell’Unione europea, elimineranno la maggior parte dei dazi sui beni industriali statunitensi importati nell’UE e garantiranno un accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi, in linea con gli impegni assunti nell’estate 2025 tra l’UE e gli Stati Uniti (per contro, i prodotti europei esportati negli Usa pagheranno un dazio del 15%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Eurocamera blinda l’accordo Turnberry: sì ai dazi ridotti sugli Usa, ma solo con garanzie forti

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