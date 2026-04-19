A Segrate, nel cuore dell'hinterland milanese, sta prendendo forma un nuovo spazio verde chiamato Oasis, risultato di un intervento di riqualificazione ambientale e urbanistica nel Centroparco locale. Il progetto si sta sviluppando concretamente, trasformando l’area attraverso lavori che coinvolgono aspetti ambientali e di pianificazione urbana. Questa iniziativa mira a creare un nuovo punto di aggregazione e di natura all’interno della zona.

Il volto dell’hinterland milanese sta cambiando attraverso un massiccio intervento di riqualificazione ambientale e urbanistica nel Centroparco di Segrate, dove il progetto Oasis sta iniziando a manifestarsi concretamente. Tra la modellazione del terreno e le nuove decisioni amministrative, l’area si prepara a diventare un nodo ecologico fondamentale per la connessione tra i grandi parchi della zona. I cantieri attualmente attivi nell’area stanno ridisegnando la morfologia del paesaggio locale. La gestione del bar del parco è stata affidata a una nuova realtà nel corso del 2025, segnando il primo passo verso un presidio costante del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segrate si trasforma: nasce Oasis, il nuovo polmone verde di Milano

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