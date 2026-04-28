Rai Da Palazzo Labia con gli affreschi del Tiepolo alla sede di Ponti in corso Sempione | ecco le 15 sedi messe in vendita da Viale Mazzini Basi d’asta non pervenute

Rai ha annunciato la vendita di quindici immobili, tra cui il Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo e la sede di Ponti in corso Sempione. Le basi d’asta per queste proprietà non sono state rese note. Nel totale delle sedi messe in vendita non si trovano solo il Teatro delle Vittorie di Roma, ma anche altri immobili storici e di valore, scelti per ragioni di bilancio.

Non c’è solo il romano Teatro delle Vittorie nel catalogo dei gioielli di famiglia messi in vendita da viale Mazzini per fare cassa, con la motivazione delle spese insostenibili. Nelle 40 pagine della brochure – ma gli autori preferiscono chiamarla “ Teaser ” – dal titolo “ Portafoglio immobiliare Rai ”, firmata dalla società di consulenza Kpmg per Viale Mazzini (ma gli interessati si presentano come “ Advisor Finanziario ”), infatti, compaiono planimetrie e descrizioni di tutti i 15 siti messi all’asta. Una lista – che L a Notizia ha potuto consultare – con foto e planimetrie concepita “al fine di fornire ai potenziali investitori una presentazione preliminare e di carattere meramente illustrativo del portafoglio immobiliare (il “Portafoglio”) oggetto della procedura competitiva di dismissione (l'”Operazione” e la “Procedura”)”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, Da Palazzo Labia con gli affreschi del Tiepolo alla sede di Ponti in corso Sempione: ecco le 15 sedi messe in vendita da Viale Mazzini. Basi d’asta non pervenute Notizie correlate La Rai vende 15 immobili storici in tutta Italia: nel lotto anche Palazzo Labia con gli affreschi di TiepoloLa Rai vende 15 immobili in 7 città italiane: da Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo a Milano, Roma, Torino. Rai sede in vendita, sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia: perso un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Palazzo Labia a Venezia, per l'edificio della Rai spuntano i francesi: Una sede culturale espositiva; La Rai vende 15 immobili storici in tutta Italia: nel lotto anche Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo; Teatro delle Vittorie, Fiorello e mezzo Parlamento contro la vendita; Venezia, black out di un giorno in centro storico: centinaia di utenze senza luce e gli hotel accendono le candele. Tgr trasmesso con... Palazzo Labia a Venezia, per l'edificio della Rai spuntano i francesi: «Una sede culturale espositiva»Palazzo Labia a Venezia potrebbe essere acquistata da una multinazionale francese e diventare una sede (l’ennesima) culturale ed espositiva. Questo almeno dicono i rumors romani dopo che venerdì la Ra ... corrieredelveneto.corriere.it Rai, patrimonio in vendita: da Canal Grande a Corso Sempione la mappa della bellezza e della memoriaFiorello lancia l’allarme per il Teatro delle Vittorie ma il piano immobiliare prevede la cessione di tesori come Palazzo Labia a Venezia e il Palazzo della Radio a Torino ... msn.com Fiorello lancia l’allarme per il Teatro delle Vittorie ma il piano immobiliare prevede la cessione di tesori come Palazzo Labia a Venezia e il Palazzo della Radio a Torino - facebook.com facebook