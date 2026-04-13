L’edilizia del futuro ritorna protagonista al Sud al via la 29^ edizione di Saem | dal 15 al 17 maggio 2026 a SiciliaFiera
Dal 15 al 17 maggio 2026 si svolgerà presso SiciliaFiera la 29ª edizione di Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione. L’evento, considerato un punto di riferimento per il settore nel Sud Italia, vede il suo ritorno dopo una pausa e si preannuncia come un momento di confronto e presentazione di novità nel campo dell’edilizia. La manifestazione coinvolge aziende, professionisti e operatori del settore, offrendo un’occasione per conoscere le ultime tendenze e tecnologie.
C’è grande attesa per il ritorno del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, che per la sua 29^ edizione si riconferma l'appuntamento più importante per il settore nel Mezzogiorno. Dal 15 al 17 maggio 2026, i padiglioni di SiciliaFiera a Misterbianco diventeranno il cuore pulsante di un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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