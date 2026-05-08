Judo Francesca Milani torna sul podio in un Grand Slam! Italia subito protagonista ad Astana

La delegazione italiana di judo ha iniziato con una buona prestazione di squadra e un podio la sua avventura al Grand Slam di Astana. Tra i protagonisti c’è anche Francesca Milani, che ha conquistato nuovamente un piazzamento sul podio, rafforzando la presenza dell’Italia in questa competizione internazionale. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande attenzione, con i judoka che si sfidano sul tatami sotto gli occhi degli spettatori.

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Si apre con una buona prestazione di squadra ed un podio l’avventura della delegazione azzurra impegnata in Kazakistan per affrontare il Grand Slam di Astana 2026, ultimo evento del World Tour di judo prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica (che andrà dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028) verso i Giochi di Los Angeles. Il miglior risultato della giornata inaugurale del torneo kazako è stato ottenuto da Francesca Milani, che si conferma dunque ad alti livelli dopo il quinto posto dello scorso febbraio al Grand Slam di Tashkent salendo sul terzo gradino del podio ad Astana nei -48 kg al termine di un percorso di alto profilo in cui ha vinto quattro incontri perdendo solamente ai quarti con la neerlandese Amber Gersjes che ha poi centrato il bersaglio grosso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Francesca Milani torna sul podio in un Grand Slam! Italia subito protagonista ad Astana Notizie correlate Judo, un’infinita Odette Giuffrida sale sul podio anche al Grand Slam di Tashkent. Bene anche Accogli e MilaniPassano gli anni e cambiano le avversarie, ma Odette Giuffrida continua a tenere alta la bandiera del judo italiano e centra l’ennesimo risultato di... Judo, Italia al Grand Slam di Astana: 20 azzurri in gara dopo DushanbeDopo il positivo risultato ottenuto a Dushanbe, la Nazionale italiana di judo è pronta a tornare protagonista nel circuito mondiale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cosa succede questo fine settimana? 08-10 maggio; Judo, Grand Slam Astana 2026: il sorteggio e i tabellone degli italiani. Percorso insidioso per le punte azzurre; judo, gli azzurri al Grand Slam di Astana nel weekend. Nella giornata inaugurale del Grand Slam di Astana, Francesca Milani ha agguantato il terzo posto nella categoria di peso dei -48 kg. Leggi qui https://shorturl.at/GBS6j Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook