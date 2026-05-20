Seconda operazione al cuore per Mario Cipollini | come sta adesso

Mario Cipollini è stato nuovamente ricoverato in ospedale per un intervento al cuore, il secondo in meno di dodici mesi. Nella comunicazione fatta direttamente dall’ospedale, ha riferito che l’operazione è stata eseguita con successo. La sua voce, ancora appesantita dall’anestesia, ha confermato il buon esito dell’intervento, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute attuali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alle circostanze o alle ragioni del ricovero.

L’ex campione del mondo si è operato lunedì 18 maggio all’ospedale di Tor Vergata, a Roma, con l’équipe del professor Andrea Natale. Il problema, per come lo ha spiegato lo stesso Cipollini, riguarda la parte elettrica del cuore, non la sua capacità di funzionare come muscolo. Cipollini ha collegato tutto a una miocardite diagnosticata nel 2020, probabilmente iniziata l’anno prima. Da lì, secondo il suo racconto, il circuito elettrico del cuore avrebbe cominciato a dare problemi. A novembre gli era già stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, scelta che lui stesso ha ammesso di non aver accettato facilmente. Dopo l’operazione, Cipollini ha rassicurato chi lo segue: ha parlato di una frequenza cardiaca più “lineare” e di una leggerezza che non sentiva da tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Mario Cipollini, nuova operazione al cuore. Il video sui social: «Questa volta è andato tutto bene»

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