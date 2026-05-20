Mario Cipollini è stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico al cuore dal professor Andrea Natale a causa di problemi ricorrenti. L'intervento è stato necessario dopo che il corridore aveva già subito un intervento precedente. Il medico ha comunicato che, nonostante l'operazione, Cipollini potrebbe riprendere l'attività ciclistica senza limitazioni. Al momento, il paziente si trova sotto osservazione e non sono stati forniti ulteriori dettagli sul decorso post-operatorio.

L’ex ciclista Mario Cipollini è stato operato nuovamente al cuore dopo la prima operazione effettuata nello scorso novembre. A renderlo noto è stato lo stesso 59enne, dal letto d’ospedale del Policlinico di Tor Vergata, rassicurando i fan sui social sulla perfette riuscita dell’intervento. Secondo quanto riferito dall’ex velocista, l’operazione è stata necessaria per alcune aritmie ed extrasistoli ventricolari. Mario Cipollini operato al cuore Come sta Mario Cipollini Cipollini potrà tornare sulla bici Chi ha operato Mario Cipollini al cuore Mario Cipollini operato al cuore Il 59enne toscano è stato operato nelle scorse ore a Tor Vergata. Si tratta del secondo intervento al cuore nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Cipollini operato al cuore per un secondo intervento, per il medico "potrà anche tornare in bici"

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Mario Cipollini operato al cuore: È andato tutto bene. Il Re Leone rassicura i fan

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