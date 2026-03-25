L'Olimpia Ostra Vetere ha aumentato il suo vantaggio in classifica, portandosi a cinque punti davanti all'Aurora Jesi. In Seconda Categoria, si avvicinano alla promozione il Trecastelli dal girone B e l'Ankon Dorica dal girone D, che sono ormai vicini alla conquista del salto in Prima. La giornata ha mostrato progressi significativi per alcune squadre e una crescita importante per la capolista.

L’allungo dell’Olimpia Ostra Vetere è la notizia del giorno in Seconda Categoria dove invece resta ad un passo la promozione in Prima del Trecastelli, dal girone B, e dell’Ankon Dorica, dal D. Nel più equilibrato girone C invece l’Olimpia porta nella venticinquesima giornata a 5 i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice Aurora Jesi, che si fa fermare sul pareggio 1-1 sul campo del Terre del Lacrima: ne approfitta dunque la prima in classifica che batte in trasferta 5-1 il Chiaravalle. Si conferma al terzo posto l’Avis Arcevia, che continua a vincere e batte 1-0 in casa la Serrana 1933. In coda gran divertimento tra Urbanitas Apiro e Sampaolese, con ben sette gol: ma ridono poco i tifosi di casa perché l’Urbanitas viene sconfitta 3-4 e rimane ultima in classifica da sola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria, la notizia di giornata è anche l’allungo in vetta dell’Olimpia Ostra Vetere: 5 i punti di vantaggio sull’Aurora Jesi. Trecastelli e Ankon Dorica, è quasi fatta

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