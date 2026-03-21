Calcio Seconda categoria La Fonte capolista sfida il Piazze Rosia in agguato
Nella giornata numero 26 della Seconda categoria, la Fonte, prima in classifica, affronta il Piazze in una sfida importante. Nel medesimo giorno, si gioca anche la partita tra Rosia e la squadra ospite, entrambe in posizione di attacco. Le partite nel pomeriggio alle 15 attirano l’attenzione degli appassionati che seguono da vicino gli incontri di questa fase del campionato.
Giornata numero 26 della Seconda categoria. Incontri da seguire con attenzione all’interno dei due raggruppamenti (fischio di inizio alle 15). Nel girone E lo Staggia aspetta la visita di Florence Sporting Club. Il Castellina in Chianti, con i suoi 33 punti, sarà di scena sul rettangolo della Laurenziana, a quota 36. Per il Gracciano, terzultimo in graduatoria, la gara con sul terreno della quartultima, la compagine del Mercatale. Nel girone L, la capolista Fonte Belverde riceve la quarta forza Atletico Piazze. Resta in agguato per la vetta il Rosia, team chiamato però a misurarsi con il forte Monteroni. Sul podio, l’Olimpic Sarteano si reca sul rettangolo del Montepulciano Stazione, mentre la Virtus Asciano si mette in cerca di punti salvezza nell’insidioso match di Cetona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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