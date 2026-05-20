Se tornassi a quel ragazzo vedresti che ha sempre creduto in se stesso Credeva che l’avrebbe resa esclusiva di Martin Odegaard | il capitano vincitore del titolo dell’Arsenal riflette sul suo viaggio verso la Premier League

Il capitano dell’Arsenal ha condiviso alcuni ricordi del suo percorso, partendo dalla Norvegia fino a raggiungere il club di Londra. Dopo aver conquistato il titolo con i Gunners, ha parlato delle sue convinzioni e delle aspettative che aveva fin dall’inizio. In un’intervista, ha raccontato come ha sempre creduto nelle proprie capacità e nel suo ruolo all’interno della squadra. La sua storia include anche il sogno di diventare un giocatore di alto livello e la determinazione a raggiungere obiettivi importanti.

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