Se tornassi a quel ragazzo vedresti che ha sempre creduto in se stesso Credeva che l’avrebbe resa esclusiva di Martin Odegaard | il capitano vincitore del titolo dell’Arsenal riflette sul suo viaggio verso la Premier League

Da justcalcio.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano dell’Arsenal ha condiviso alcuni ricordi del suo percorso, partendo dalla Norvegia fino a raggiungere il club di Londra. Dopo aver conquistato il titolo con i Gunners, ha parlato delle sue convinzioni e delle aspettative che aveva fin dall’inizio. In un’intervista, ha raccontato come ha sempre creduto nelle proprie capacità e nel suo ruolo all’interno della squadra. La sua storia include anche il sogno di diventare un giocatore di alto livello e la determinazione a raggiungere obiettivi importanti.

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Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il capitano dell’Arsenal Martin Odegaard ha riflettuto sul suo viaggio dalla Norvegia al nord di Londra, dopo la vittoria del titolo dei Gunners. Odegaard è il primo skipper dell’Arsenal dopo Patrick Vieira nel 2004 a vincere il campionato nel nord di Londra e il primo dell’era dell’Emirates Stadium, con lo stadio inaugurato 20 anni fa quest’estate. Parlando esclusivamente con QuattroQuattroDue il nazionale norvegese riflette il suo viaggio dal campo di ghiaia alla Premier League e l’influenza di suo padre, Hans Erik, un collega calciatore professionista. Potrebbe piacerti “Non so se ne rimarrei sorpreso” Il capitano dell’Arsenal Martin Odegaard riflette sulla sua infanzia e sul suo finire nel nord di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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