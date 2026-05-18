Premier League l’Arsenal vede il titolo | vietato sbagliare contro il Burnley L’analisi verso il match che può chiudere i giochi

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arsenal si prepara a disputare una partita decisiva contro il Burnley, che potrebbe permettere ai Gunners di conquistare il titolo in Premier League dopo un’attesa di ventidue anni. La squadra ha l’opportunità di chiudere i giochi e mettere fine a un lungo periodo di assenza da vittorie di questo livello. La sfida si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere il risultato necessario.

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