Luca Spada accusato di 6 omicidi I pm | C’è anche la premeditazione

Luca Spada, autista soccorritore di Forlì, è stato arrestato sabato con l’accusa di aver ucciso sei persone, tra cui una donna di 85 anni. Secondo i pubblici ministeri, ci sarebbero elementi a sostegno dell’ipotesi di premeditazione. L’indagine si concentra sugli indizi raccolti finora, che hanno portato alla decisione di fermare l’uomo. La vicenda riguarda anche il decesso di una donna anziana, avvenuto nella città romagnola.

Forlì, 13 aprile 2026 – Ecco quali sono gli indizi che hanno portato l’arresto di Luca Spada, l’autista soccorritore di Forlì che è in carcere da sabato per la morte di per la morte di Deanna Mambelli, 85 anni di Forlì. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaanziani-morti-ambulanza-intercettazioni-d22768f4 Sono cinque le aggravanti che la Procura di Forlì contesta a Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato con l'accusa di aver ucciso l'85enne Deanna Mambelli, alla quale l'indagato avrebbe iniettato aria con catetere venoso, il 25 novembre 2025. I pm imputano a Spada gli omicidi di sei anziani e di aver agito approfittando della minorata difesa delle vittime, con violazione dei doveri di incaricato di pubblico servizio, in danno di ricoverati e di aver utilizzato un mezzo insidioso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Spada accusato di 6 omicidi. I pm: “C’è anche la premeditazione” Forlì, sei gli omicidi di anziani contestati a Luca SpadaSono cinque le aggravanti che la Procura di Forlì contesta a Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato con l'accusa di aver ucciso... Leggi anche: Luca Spada, accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza con un’iniezione