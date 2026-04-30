Scurria lancia il piano per Messina | Un patto con la città tra sviluppo servizi e rilancio dello Stretto

Questa mattina, all’hotel “Messenion”, è stato presentato il programma amministrativo del candidato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria. Il piano si compone di 13 punti e mira a delineare le strategie di governo per i prossimi cinque anni. La proposta include interventi su sviluppo, servizi e rilancio dell’area dello Stretto, con l’obiettivo di coinvolgere la città in un percorso condiviso.

È stato presentato questa mattina all’hotel “Messenion” il programma amministrativo del candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, un impianto articolato in 13 punti che punta a definire la visione di governo per i prossimi cinque anni. Il documento è già disponibile online sul sito.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Area integrata dello Stretto: lanciato il patto tra Reggio Calabria e Messina per sviluppo e coesioneSi apre una nuova fase di confronto promossa dalla Cisl di Messina e di Reggio Calabria, con l’obiettivo di costruire un’“Area integrata dello... Messina 2026: il piano di Basile unisce città e Area dello Stretto? Cosa sapere Il candidato Basile chiude la fase di ascolto per il programma Messina 2026-2031. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Messina. Piano urbanistico e dimissioni, l’ennesimo sgarbo di Basile alla città. Piano urbanistico, è polemica: Scurria attacca, Mondello ribatteL'accusa: la delibera sul piano urbanistico trasformata in manifesto elettorale dopo le dimissioni; Mondello replica: lavoro tecnico e partecipazione pubblica già in corso ... lasicilia.it Messina, Scurria: Piano urbanistico avviato e poi le dimissioni di Basile, presa in giro per i cittadiniAvviare il percorso per la realizzazione del nuovo piano urbanistico e contemporaneamente rassegnare le dimissioni. L’amministrazione Basiluca, dopo otto anni di immobilismo, è riuscita a fare anche ... strettoweb.com