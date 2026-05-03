Strait Ateneo dello Stretto e Museo greco | Scurria tra fondi fino all’80% e grandi visioni per Messina

A Messina, il dibattito elettorale si concentra sulle questioni legate ai fondi destinati a Strait, all'Ateneo dello Stretto e al Museo greco, con alcune polemiche riguardo alle percentuali di finanziamento che arrivano fino all’80 per cento. Nel frattempo, si discute anche di questioni amministrative come le liste e le firme, anche se l’attenzione sembra spostarsi, almeno sulla carta, sulle proposte e sui programmi per il futuro della città.

Tra una polemica e l’altra sulla questione delle liste e delle firme, il dibattito elettorale messinese prova a spostarsi — almeno sulla carta — sul terreno del programma. E il centrodestra del candidato sindaco Marcello Scurria mette sul tavolo una doppia direttrice: identità culturale e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Scurria lancia il piano per Messina: “Un patto con la città tra sviluppo, servizi e rilancio dello Stretto”È stato presentato questa mattina all’hotel “Messenion” il programma amministrativo del candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, un... Messina, la mossa di Scurria: Siracusano per sbloccare lo StrettoIl dibattito a Messina si accende con una mossa strategica del centrodestra che punta a ridefinire i rapporti di forza tra il governo locale e le... Contenuti e approfondimenti L'instabilità dello Stretto di Hormuz che minaccia anche gli ecosistemi mariniSnodo cruciale per i flussi energetici globali, la stretta «via d'acqua» è ricca di specie marine, che rischiano di non sopravvivere a causa delle attività militari e del traffico navale ... corriere.it Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati Unit ... ilpost.it