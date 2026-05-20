Scuole Civiche iscrizioni ai nastri di partenza

Sono aperte le iscrizioni per le Civiche Scuole di Milano, che offrono corsi in ambiti come cinema, interpretariato, musica e teatro. Ogni anno, queste scuole attirano complessivamente oltre tremila studenti provenienti da diverse zone della città. Le strutture coinvolte sono la scuola dedicata al cinema, la scuola di interpretariato e traduzione, quella di musica e la scuola di teatro. Le iscrizioni sono ora disponibili per chi desidera partecipare ai programmi formativi.

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Al via le iscrizioni per le Civiche Scuole di Milano: la Luchino Visconti per il Cinema, la Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, la Claudio Abbado per la musica e la Civica di Teatro Paolo Grassi ogni anno contano oltre tremila allieve e allievi iscritti ai vari percorsi. Fino al 3 agosto sono aperte le iscrizioni al corso triennale in Arte e Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo con titolo equipollente alla laurea di primo livello e ai corsi serali annuali in Documentario, Produzione cinematografica, Sceneggiatura, Digital Videomaker e Film Critic & Festival Programmer (in questo caso la scadenza è al 31 agosto 2026). Partirà anche la seconda edizione del corso executive in Artificial Intelligence for the Media Industry (scadenza iscrizioni alle ammissioni il 5 luglio 2026). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole Civiche, iscrizioni ai nastri di partenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moda, ai nastri di partenza il “Meet Italian Brands 2026”Tutto pronto per il ‘Meet Italian Brands 2026’, il programma di promozione ed internazionalizzazione che si terrà dal 23 al 25 marzo 2026 presso la... Ai nastri di partenza la terza edizione del Cesalpino FestivalArezzo, 30 aprile 2026 – La musica è un regalo, un grande regalo, capace di migliorare la nostra vita e quelle degli altri. Scuole Civiche, iscrizioni ai nastri di partenzaAl via le iscrizioni per le Civiche Scuole di Milano: la Luchino Visconti per il Cinema, la Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, la Claudio Abbado per la musica e la Civica di Teatro Paolo ... ilgiorno.it Scuole civiche Fest e tornano i Notturni e l’ascolto UanTuUanEntra nel vivo Le Civiche Fest 2025, arti linguaggi live con spettacoli, installazioni, concerti e incontri realizzati dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano che quest’anno compie 25 anni ... ilgiorno.it