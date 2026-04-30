È in programma la terza edizione del Cesalpino Festival, con l’inizio previsto nelle prossime settimane. L’evento si concentra sulla musica, considerata una forma d’arte che può portare benefici alle persone. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede concerti e spettacoli aperti al pubblico. La prima giornata del festival è annunciata per la fine del mese di aprile.

Arezzo, 30 aprile 2026 – La musica è un regalo, un grande regalo, capace di migliorare la nostra vita e quelle degli altri. La musica porta con sé gioia, energia, positività e condivisione. Chi regala musica regala emozioni, connessioni, legami che saranno per sempre parte della vita di una persona. “ La scuola media Cesalpino è stata la prima scuola in Italia ad offrire un percorso di sperimentazione musicale – ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli – dal 1978 ad oggi ha formato ogni anno una media di quaranta giovani musicisti”. “I nostri ragazzi ogni anno ci entusiasmano con la loro musica, una vera e propria rivelazione ma anche...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ai nastri di partenza la terza edizione del Cesalpino Festival

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