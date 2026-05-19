In Emilia-Romagna le scuole primarie aprono già dal 31 agosto | parte la sperimentazione
In Emilia-Romagna, le scuole primarie apriranno già dal 31 agosto per una sperimentazione che coinvolge diverse istituzioni. La decisione mira a rispettare il diritto all’educazione e a favorire il benessere delle famiglie, rendendo la scuola più vicina alle esigenze quotidiane delle persone e delle comunità locali. La novità riguarda principalmente l’organizzazione dell’anno scolastico e l’avvio delle lezioni, con l’obiettivo di adattare meglio i servizi alle richieste di studenti e genitori.
Una rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle persone e delle comunità. Prende il via, a partire dal prossimo anno scolastico, una sperimentazione educativa voluta dalla Regione e condivisa con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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