La Regione Sicilia ha annunciato un investimento di 1,5 milioni di euro per mantenere aperte le scuole elementari e medie durante l’estate. La misura prevede l’attivazione di attività scolastiche anche nel periodo estivo, con l’obiettivo di supportare studenti e famiglie. La decisione riguarda gli istituti dell’isola e mira a garantire continuità educativa durante i mesi più caldi dell’anno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione Siciliana punta a mantenere attive le scuole elementari e medie durante il periodo estivo con un investimento da 1,5 milioni di euro destinato agli istituti dell’Isola. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare dispersione scolastica, povertà educativa e offrire un sostegno concreto alle famiglie nella gestione dei figli durante i mesi di chiusura delle attività didattiche. Il progetto “Percorsi estivi”. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha pubblicato la circolare denominata “Percorsi estivi”, che consentirà alle scuole primarie e secondarie di primo grado di organizzare attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scuole aperte anche d’estate in Sicilia: dalla Regione arrivano 1,5 milioni di euro

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