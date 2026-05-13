In Sicilia, la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per mantenere aperte le scuole elementari e medie durante l’estate. La misura mira a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, offrendo un supporto alle famiglie nel conciliare lavoro e famiglia. Le strutture rimarranno aperte per consentire ai bambini di partecipare a attività e programmi educativi anche durante i mesi estivi.

Tenere aperte le scuole elementari e medie anche d’estate per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa e aiutare le mamme e i papà siciliani a conciliare meglio lavoro e famiglia. È l’obiettivo della circolare «Percorsi estivi», pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale siciliano, che ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Isola per consentire agli istituti di svolgere attività educative anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. "Questo intervento finanziato con fondi regionali - afferma l'assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano - si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scuole aperte d'estate in Sicilia: la Regione 1,5 milioni

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Da oggi al 30 giugno aperte le iscrizioni alla mensa scolastica per l’anno 2026/27 per le scuole dell'infanzia shorturl.at/n3Ovl e scuola primaria shorturl.at/UOekD Informazioni e contatti per richieste (diete, menù, ecc.) a questo link shorturl.at/IAzCP x.com

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