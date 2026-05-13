Scuole aperte anche d’estate dalla Regione 1,5 milioni per laboratori e attività educative

Da agrigentonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro destinati a sostenere le scuole elementari e medie durante l’estate. Le istituzioni scolastiche potranno mantenere aperte le strutture e organizzare laboratori e attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto. La decisione mira a offrire spazi e opportunità educative anche nei mesi più caldi dell’anno.

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Le scuole elementari e medie potranno restare aperte anche durante l’estate grazie a un finanziamento da 1,5 milioni di euro stanziato dalla Regione siciliana per sostenere attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto.L’iniziativa è contenuta nella circolare “Percorsi estivi” pubblicata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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