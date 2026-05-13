Scuole aperte anche d’estate dalla Regione 1,5 milioni per laboratori e attività educative

La Regione siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro destinati a sostenere le scuole elementari e medie durante l’estate. Le istituzioni scolastiche potranno mantenere aperte le strutture e organizzare laboratori e attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto. La decisione mira a offrire spazi e opportunità educative anche nei mesi più caldi dell’anno.

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Le scuole elementari e medie potranno restare aperte anche durante l’estate grazie a un finanziamento da 1,5 milioni di euro stanziato dalla Regione siciliana per sostenere attività educative nei mesi di giugno, luglio e agosto.L’iniziativa è contenuta nella circolare “Percorsi estivi” pubblicata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuole aperte d’estate: 300 milioni per laboratori e sport ai ragazzi? Punti chiave Come verranno gestiti concretamente i 300 milioni dalle singole scuole? Quali attività specifiche potranno scegliere i dirigenti per i... Scuole aperte in estate, Valditara firma decreto da 300 milioniUn decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Temi più discussi: Scuole aperte d’estate per sport, corsi e ripetizioni: il ministro Valditara firma il piano; Scuole aperte in estate, Valditara firma decreto da 300 milioni; Scuole aperte anche in estate: firmato il Decreto da 300 milioni di euro da parte del Ministro Valditara. Ecco come potranno essere utilizzati i fondi per il nuovo Piano Estate. Tutte le Novità; Piano Estate 2026, Valditara firma il decreto: 300 milioni di euro alla scuola. Dal 4 all’8 maggio 2026 Open Day nelle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale! Visita sedi e laboratori, incontra i docenti e scopri l’offerta formativa. Le scuole capitoline saranno aperte dalle 16.00 alle 19.00 Info ow.ly/ewFc50YQrEk x.com Scuole aperte anche d’estate, al via il Piano per la socialità e le competenze: adesioni delle scuole entro il 4 giugno 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato anche quest’anno il Piano Estate, con l’obiettivo di trasformare le scuole in centri di aggregazione e apprendimento anche durante il periodo di s ... tecnicadellascuola.it Scuole aperte d’estate per sport, corsi e ripetizioni: il ministro Valditara firma il pianoIl ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha fermato il decreto che dà il via libera al Piano Estate, l'iniziativa che permetterà alle scuole interessate ... fanpage.it